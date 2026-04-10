La Salernitana si prepara a un periodo complesso tra le questioni societarie ancora aperte e la corsa ai playoff. Dopo aver ottenuto una vittoria netta per 6-0 contro la squadra di San Vito Positano, il tecnico Serse Cosmi si concentra sul mantenere l’equilibrio tra le tensioni interne e le sfide sportive. La squadra si appresta ad affrontare le prossime gare con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.

Serse Cosmi affronta il momento di transizione della Salernitana tra le tensioni societarie e la corsa ai playoff, cercando di proteggere l’equilibrio del gruppo dopo una vittoria schiacciante per 6-0 contro il San Vito Positano. Il tecnico granata, che ha i reti di Ferrari, Ferraris, Lescano e Quirini nel primo tempo, seguiti dalle marcature di Longobardi e Boncori nella ripresa, ha dovuto gestire in conferenza stampa sia le critiche personali legate a un’assenza per motivi familiari, sia le incognite sulla proprietà, con Iervolino impegnato in trattative per la cessione delle quote ad Antarees srl tramite Cristiano Rufini. L’equilibrio tattico tra aggressione e blocco basso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana tra 6-0 e incognite societarie: la sfida di Cosmi

Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza.

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