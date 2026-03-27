Domani si disputa la 34ª giornata di campionato con la Salernitana impegnata in trasferta contro il Potenza allo stadio Alfredo Viviani. Il tecnico della squadra ha dichiarato che la vittoria deve diventare una costante per il team, in vista delle prossime partite. La partita rappresenta un appuntamento importante nella corsa alla classifica, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali.

Tempo di lettura: 4 minuti Giornata di campionato numero 34 all’orizzonte per la Salernitana, impegnata domani allo stadio Alfredo Viviani contro il Potenza. “Arriviamo a questa partita in una situazione psicologica migliore rispetto a quella di 20 giorni fa. Come avevo già accennato la settimana scorsa, in questi giorni mi sono adoperato per far capire al gruppo che per noi vincere deve diventare una cosa nella norma. Soprattutto vincere soffrendo, sebbene io abbia notato che qualcuno si è un po’ indispettito perché non siamo stati belli contro l’Altamura”, afferma mister Serse Cosmi alla vigilia. L’allenatore granata tiene a spiegare un concetto: “Nel calcio abbinare le due cose, gioco e risultati, è certamente possibile ed ogni allenatore ricerca il successo attraverso l’aspetto estetico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verso Potenza-Salernitana, Cosmi: “Vincere deve diventare la norma”

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