A Ginosa, si svolgono incontri dedicati alla storia e archeologia, inseriti nella terza fase di ricerca del progetto locale. In questa iniziativa, è stato presentato il libro “Medi@evo” scritto da Marco Brando. La manifestazione fa parte di un ciclo di appuntamenti chiamato “Incontri di cultura, storia, archeologia”, che mira a approfondire aspetti storici e archeologici della zona.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Ginosa il percorso di approfondimento culturale promosso dal ciclo “Incontri di cultura, storia, archeologia”, inserito nelle attività della terza campagna di ricerca del “Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi”. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 5 giugno alle ore 18.30 presso la Biblioteca di Comunità di Ginosa e sarà dedicato al tema “Temi, paesaggi, memorie del Medioevo tra comparto tarantino e area murgiana”. Al centro dell’incontro la presentazione del volume “Medi@evo. L’età di mezzo nei media italiani” del giornalista e saggista Marco Brando, che dialogherà con il giornalista e saggista Marino Pagano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa, il Medioevo raccontato dai media: Marco Brando presenta il libro “Medi@evo”

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