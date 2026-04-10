Marco S Sozzi presenta il libro ' Storia del suono Da Pitagora agli mp3' - Laterza Editore

Marco S. Sozzi presenta il libro Storia del suono. Da Pitagora agli MP3, Laterza EditoreL'autore dialogherà con Silvia BencivelliPer quasi tremila anni, schiere di filosofi, musicisti e scienziati hanno inseguito il fenomeno fisico più sfuggevole in assoluto: il suono. Capire cosa fosse e come. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Legami artistici d'altri tempi, da Fellini a Celati: Ermanno Cavazzoni presenta il libro "Storia di un'amicizia"Martedì 31 marzo, alle ore 21, Villa Torlonia Teatro ospita un appuntamento fuori programma della stagione teatrale: Ermanno Cavazzoni presenta il...

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