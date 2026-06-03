Ginnastica Teramo | trionfo nazionale con 7 podi a Galatone

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di ginnastica di Teramo ha conquistato sette medaglie a livello nazionale a Galatone, con quattro atleti che hanno ottenuto i primi posti assoluti. I risultati sono stati possibili grazie all’impegno degli allenatori, che hanno preparato gli atleti con un approccio trasversale, combinando tecniche diverse. L’intera compagine ha mostrato un livello elevato di preparazione, portando a casa un successo che si evidenzia nei numeri dei podi conquistati.

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Quali atleti hanno garantito i quattro primi posti assoluti?. Come hanno fatto gli allenatori a ottenere questo successo trasversale?. Chi sono i giovani talenti che hanno dominato le categorie esordienti?. Come farà la società a mantenere questo livello agonistico nazionale?.? In Breve Allenatori Sara Di Mattia e Domenico Giangregorio guidano la preparazione tecnica della società.. Competizione svoltasi dal 30 maggio al 2 giugno 2026 a Galatone.. Successi distribuiti tra categorie Esordienti, Juniores, Seniores e Livello LC.. Risultati ottenuti nelle specialità tecniche Acroteam e corpo libero.. La Nuova Ginnastica Teramo domina i campionati nazionali Libertas a Galatone con sette podi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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