La squadra di ginnastica di Teramo ha conquistato sette medaglie a livello nazionale a Galatone, con quattro atleti che hanno ottenuto i primi posti assoluti. I risultati sono stati possibili grazie all’impegno degli allenatori, che hanno preparato gli atleti con un approccio trasversale, combinando tecniche diverse. L’intera compagine ha mostrato un livello elevato di preparazione, portando a casa un successo che si evidenzia nei numeri dei podi conquistati.

Quali atleti hanno garantito i quattro primi posti assoluti?. Come hanno fatto gli allenatori a ottenere questo successo trasversale?. Chi sono i giovani talenti che hanno dominato le categorie esordienti?. Come farà la società a mantenere questo livello agonistico nazionale?.? In Breve Allenatori Sara Di Mattia e Domenico Giangregorio guidano la preparazione tecnica della società.. Competizione svoltasi dal 30 maggio al 2 giugno 2026 a Galatone.. Successi distribuiti tra categorie Esordienti, Juniores, Seniores e Livello LC.. Risultati ottenuti nelle specialità tecniche Acroteam e corpo libero.. La Nuova Ginnastica Teramo domina i campionati nazionali Libertas a Galatone con sette podi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ginnastica Teramo: trionfo nazionale con 7 podi a Galatone

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