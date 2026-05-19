Ginnastica ritmica | la Asd Relevè conquista 45 podi a Lignano

Durante la competizione di ginnastica ritmica a Lignano, le atlete della Asd Relevè hanno conquistato complessivamente 45 podi. Gli esercizi tecnici più complessi sono stati affrontati con precisione e coordinazione, grazie all'impegno della squadra e alla guida di un team di allenatori specializzati. La preparazione delle atlete, durata diversi mesi, ha portato a risultati significativi nella gara, con numerose medaglie in diverse categorie. La partecipazione si è svolta in un clima di grande concentrazione e determinazione.

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? Punti chiave Come hanno affrontato le atlete gli esercizi tecnici più complessi?. Chi ha coordinato il lavoro tecnico per ottenere questi titoli?. Perché la società ha deciso di alzare l'asticella della difficoltà?. Quali sono i prossimi obiettivi per il gruppo dopo questo trionfo?.? In Breve 54 ginnaste tra 6 e 18 anni hanno gareggiato a Lignano Sabbiadoro.. Il medagliere include 10 argenti e 18 bronzi oltre ai titoli nazionali.. Staff tecnico guidato da Silvia Lapomarda e Carla Maghelli ha coordinato le atlete.. Il successo è stato sostenuto dal supporto del Csi Brindisi Aps.. Le giovani atlete della Asd Relevè di Brindisi hanno conquistato 45 podi tra il 11 e il 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ottenendo ben 17 titoli nazionali durante il Campionato nazionale Csi di ginnastica ritmica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica ritmica: la Asd Relevè conquista 45 podi a Lignano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ginnastica ritmica: le giovani atlete della Asd Relevè brillano ai Campionati nazionaliBRINDISI - Dal’11 al 17 maggio, le acque di Lignano Sabbiadoro hanno fatto da sfondo a un’ondata di eleganza, tecnica e determinazione. Ginnastica ritmica, pioggia di podi per la Gymnica 96 nella seconda prova GoldSi chiude con un bilancio più che positivo l’ultimo weekend di febbraio per la sezione ritmica di Gymnica 96, protagonista nella seconda prova di... Ginnastica ritmica: le giovani atlete della Asd Relevè brillano ai Campionati nazionaliLa società brindisina torna da Lignano Sabbiadoro con un bottino straordinario di 45 podi e 17 titoli italiani conquistati ... brindisireport.it Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per la ASD Relevè Brindisi ai Campionati nazionali CSIUna settimana di gare, emozioni e risultati prestigiosi per la ASD Relevè Brindisi, protagonista ai Campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano di ginnastica ritmica, disputati a Lignano Sabbiad ... brindisisera.it