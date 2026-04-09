Ginnastica trionfo Dolomiti a Padova | 14 podi per le atlete

Durante le qualificazioni regionali di ginnastica a Padova, la squadra della Dolomiti Blog SSD, proveniente dalla provincia di Belluno, ha conquistato un totale di 14 medaglie. L'evento si è svolto nei giorni 28 e 29 marzo, portando alla ribalta le performance delle atlete della delegazione locale. La competizione ha visto le ginnaste della squadra ottenere risultati significativi, contribuendo a un bilancio positivo per la loro partecipazione.

La delegazione bellunese della Dolomiti Blog SSD ha segnato un bilancio straordinario durante le qualificazioni regionali tenutesi a Padova lo scorso 28 e 29 marzo. Le ginnaste dell’Artica Dolomiti, guidate dalla presidenza di Davide Capponi e dal lavoro tecnico di Cristina Riberto, insieme a Raffaella Da Re, Manuela Salamon e Cristina Santafede, hanno collezionato ben 14 podi in un contesto che ha la partecipazione di 930 atlete venete impegnate nelle prove organizzate dall’Associazione Italiana Cultura Sport. Il dominio delle categorie Senior e Junior. Le prestazioni individuali hanno evidenziato una crescita tecnica costante tra i diversi livelli di competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica, trionfo Dolomiti a Padova: 14 podi per le atlete Ginnastica Ritmica. Bronzo regionale per le atlete della Pgf FerraraUn weekend agli estremi della via Emilia per le portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara. Ginnastica ritmica, inizio di stagione da incorniciare per le atlete dello ZodiacoConcluse le fasi regionali, le allieve si preparano per le zone tecniche valevoli per le qualificazioni ai campionati nazionali Si sono concluse... Si parla di: In mille allo stadio di Feltre per il trionfo Dolomiti sul Treviso: finisce 3-0, sesta vittoria di fila e secondo posto solitario; Gazzetta dello Sport: Trionfo Benevento, c'è la B, scatta la festa.