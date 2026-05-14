Sabato 16 maggio nei negozi di Coop l’iniziativa Dona la spesa

Sabato 16 maggio, i negozi di Coop ospiteranno l’iniziativa “Dona la spesa”, una raccolta di beni di prima necessità organizzata da Coop Alleanza 3. L’evento mira a raccogliere alimenti e prodotti di base da destinare a chi si trova in difficoltà. I clienti potranno contribuire consegnando generi alimentari nei punti di raccolta all’interno dei negozi. La giornata prevede anche attività di sensibilizzazione e informazione sulla distribuzione dei beni raccolti.

Spazio alla solidarietà sabato 16 maggio, con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Complessivamente “Dona la spesa”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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