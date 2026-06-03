Ginnasta azzurra esclusa dalla maturità in Friuli | il caso Tara Dragaš

Da udinetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ginnasta italiana, vincitrice di un settimo posto agli Europei di ginnastica ritmica, è stata esclusa dalla maturità in Friuli. La vicenda riguarda Tara Dragaš, atleta delle Fiamme Oro e dell’Asu Udine, che non ha potuto sostenere l’esame finale. La decisione ha generato discussioni sulla compatibilità tra impegni sportivi di alto livello e l’accesso all’esame di maturità. La ginnasta ha gareggiato di recente a Varna, in Bulgaria.

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La storia di Tara Dragaš, ginnasta delle Fiamme Oro e dell'Asu Udine, arrivata settima alla palla agli Europei di ginnastica ritmica a Varna, in Bulgaria, ha acceso un acceso dibattito sul rapporto tra scuola italiana e sport d'alto livello. Al rientro dalla competizione continentale, l'atleta ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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