Ginnasta azzurra esclusa dalla maturità in Friuli | il caso Tara Dragaš

Notizia in breve

Una ginnasta italiana, vincitrice di un settimo posto agli Europei di ginnastica ritmica, è stata esclusa dalla maturità in Friuli. La vicenda riguarda Tara Dragaš, atleta delle Fiamme Oro e dell’Asu Udine, che non ha potuto sostenere l’esame finale. La decisione ha generato discussioni sulla compatibilità tra impegni sportivi di alto livello e l’accesso all’esame di maturità. La ginnasta ha gareggiato di recente a Varna, in Bulgaria.