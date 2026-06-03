Gila pista tramontata? Il difensore della Lazio in mezzo a più opzioni | tra permanenza Napoli e Real Madrid

Il difensore della Lazio si trova al centro di diverse trattative, con opzioni che includono il proseguimento con la squadra attuale, un trasferimento al Napoli o un trasferimento al Real Madrid. La possibilità di un suo ritorno all’Inter sembra ormai esclusa, dato che il calciatore è coinvolto in più trattative contemporaneamente. La sua situazione contrattuale e le offerte di altri club sono al momento le variabili principali in gioco.

di Stefano Cori Gila è un nome che sembrerebbe essersi allontanato dall’orbita nerazzurra. Lo spagnolo infatti è in mezzo a troppi intrecci. Uno dei nomi più chiacchierati in Italia in ottica mercato è quello di Mario Gila. Accostato anche all’Inter sembra essere un profilo troppo complesso da acquistare ora, infatti i nerazzurri si sarebbero orientati verso elementi come Oumar Solet, Gianluca Mancini ed Evan N’dicka. Il centrale spagnolo, legato al club capitolino da un contratto in scadenza nel 2027, è considerato imprescindibile per la nuova proposta di gioco di Gennaro Gattuso. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la dirigenza ha alzato un vero e proprio muro di fronte ai primi sondaggi di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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