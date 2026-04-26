Il Napoli sfida le big italiane per il difensore della Lazio Gila

Il difensore della Lazio è al centro di un'asta tra le principali squadre italiane in vista del prossimo mercato estivo. Il Napoli ha manifestato interesse, ma anche altre società si sono mosse per assicurarsi il giocatore. La trattativa si sta sviluppando in modo aperto, con diverse squadre pronte a fare offerte per il cartellino. La situazione rimane in evoluzione e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali.