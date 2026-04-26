Il Napoli sfida le big italiane per il difensore della Lazio Gila
Il difensore della Lazio è al centro di un'asta tra le principali squadre italiane in vista del prossimo mercato estivo. Il Napoli ha manifestato interesse, ma anche altre società si sono mosse per assicurarsi il giocatore. La trattativa si sta sviluppando in modo aperto, con diverse squadre pronte a fare offerte per il cartellino. La situazione rimane in evoluzione e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali.
È partita una vera e propria asta, in vista del prossimo mercato estivo, per il difensore della Lazio Mario Gila. Come scrive il quotidiano La Repubblica, per Mario Gila, in scadenza di contratto nel 2027, l’asta è virtualmente aperta già da tempo. Si sono mosse subito Inter e Milan, alle quali si è aggiunto il Napoli, mentre nelle ultime ore si è fatta avanti anche la Juventus, alla ricerca di un difensore centrale di spessore. All’estero resta vigile l’Atletico Madrid, ma altri club potrebbero inserirsi presto nella corsa al difensore spagnolo. VIDEO – Sconcerti a Canale 21: “Ronaldo non simula, non mi frega niente difendere la Juve, anzi Juve merda!.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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