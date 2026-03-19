King Colis torna a Milano dal 23 al 29 marzo con un pop-up store al Merlata Bloom. L'evento segue il successo della prima edizione e propone una selezione di prodotti disponibili in negozio temporaneo. L'iniziativa è rivolta ai clienti interessati a scoprire le novità e a acquistare direttamente sul posto. La location rimane il punto di riferimento per questa manifestazione temporanea.

Milano, 19 marzo 2026 - Dopo il successo della prima edizione il King Colis torna a Milano: l'appuntamento è dal 23 al 29 marzo al pop up store del centro commerciale Merlata Bloom Per una settimana riapre il pop up store dedicato ai celebri pacchi misteriosi acquistabili al buio, un’esperienza di shopping originale che al debutto aveva registrato circa 15 tonnellate di merce venduta e oltre 13.000 visitatori. Un progetto di economia circolare ideato da King Colis una startup francese specializzata nel recupero dei pacchi e-commerce non consegnati. Il progetto nasce durante il periodo del lockdown da un’intuizione del fondatore Killian Denis, che ha scoperto come milioni di spedizioni smarrite venissero sistematicamente distrutte dopo il rimborso ai destinatari, a causa degli elevati costi di gestione dei resi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - King Colis torna a Milano: dal 23 al 29 marzo il pop up store al Merlata Bloom

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