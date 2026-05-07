Analisi della pelle gratis e un regalo speciale | Lancôme apre un pop-up store hi-tech a Milano
Un nuovo pop-up store è stato aperto a Milano da un noto marchio di cosmetici, dedicato alla promozione di una linea di prodotti per la cura della pelle. L'iniziativa offre analisi gratuite della pelle e un regalo speciale ai clienti. Lo spazio si presenta come un’esperienza interattiva, pensata per permettere ai visitatori di scoprire i benefici della nuova gamma di skincare attraverso tecnologie avanzate. La struttura è stata inaugurata di recente nel centro della città.
Lancome punta su Milano e inaugura un pop up store dedicato alla nuova linea skincare. Lo store rappresenta un viaggio immersivo alla scoperta della longevità cutanea. Il temporary, situato in via Vincenzo Capelli 1, aprirà ufficialmente venerdì 8 maggio e rimarrà attivo fino al 10 dalle 10 alle.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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