Analisi della pelle gratis e un regalo speciale | Lancôme apre un pop-up store hi-tech a Milano

Un nuovo pop-up store è stato aperto a Milano da un noto marchio di cosmetici, dedicato alla promozione di una linea di prodotti per la cura della pelle. L'iniziativa offre analisi gratuite della pelle e un regalo speciale ai clienti. Lo spazio si presenta come un’esperienza interattiva, pensata per permettere ai visitatori di scoprire i benefici della nuova gamma di skincare attraverso tecnologie avanzate. La struttura è stata inaugurata di recente nel centro della città.