Un orso ha aggredito un operaio e ferito altre quattro persone in una fabbrica della Fukushima Steel Works, in Giappone. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il momento in cui l’orso ha inseguito e abbattuto un uomo che stava per entrare a lavoro. A seguito dell’incidente, sono state dichiarate misure di emergenza e le scuole sono state chiuse. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone ferite.

Un uomo sta per entrare a lavoro quando un orso lo insegue e lo atterra. È quanto mostrano le riprese delle telecamere di sicurezza della Fukushima Steel Works, in Giappone. L’animale ha inseguito un operaio vicino all’ingresso della fabbrica e lo ha scaraventato a terra. Ma non è stato il solo a venire attaccato dall’orso: in tutto quattro persone sono rimaste ferite presso l’acciaieria di Fukushima. L’animale si è poi rifugiato all’interno di un edificio, mentre veniva inseguito da una jeep. La polizia locale ha dichiarato lo stato di emergenza per consentire l’abbattimento dell’animale, come riportato dai media nipponici. le scuole di Fukushima resteranno chiuse già da oggi, mentre la fabbrica ha sospeso le attività. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giappone, orso aggredisce un operaio e ferisce altre 4 persone: stato di emergenza e scuole chiuse (video)

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