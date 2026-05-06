In Italia, una situazione di emergenza ha portato alla chiusura delle scuole e allo sfollamento di circa 150 persone nella zona di San Giuliano Terme. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che ordina l’evacuazione preventiva, coinvolgendo residenti e studenti. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’evacuazione né sulle condizioni dell’area interessata. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che stanno coordinando le operazioni di gestione dell’emergenza.

Il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, ha firmato una nuova ordinanza che ha disposto l’evacuazione preventiva di circa 150 persone. Il provvedimento è scattato a partire dalle ore 19 e ha riguardato una ventina di abitazioni situate nella parte più alta del territorio comunale. L’area interessata è quella del versante del Monte Faeta, duramente colpito dagli incendi che nei giorni precedenti hanno distrutto circa 500 ettari di boschi e vegetazione. Le condizioni del terreno, già compromesse dal fuoco, hanno reso necessario l’intervento immediato delle autorità. Piogge intense e rischio idrogeologico. La decisione di evacuare è stata presa in via precauzionale a causa dell’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico diffusa dalla Regione Toscana.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scuole chiuse e 150 sfollati, emergenza in Italia: cosa sta succedendo

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