giappone la tempesta tropicale jangmi scarica forti piogge su tokyo

Una tempesta tropicale ha portato forti piogge e venti intensi a Tokyo, con precipitazioni abbondanti che hanno interessato la zona. Le autorità hanno emesso allerte meteo e invitato i cittadini a limitare gli spostamenti. Le strade sono state allagate in alcune aree e molte scuole hanno sospeso le attività. La tempesta si sta spostando verso le regioni centrali del paese.

I residenti di Tokyo hanno affrontato forti piogge e forti venti mentre una tempesta tropicale si avvicinava al Giappone centro-orientale. Le forti piogge hanno già paralizzato il traffico stradale in città, centinaia di voli sono stati cancellati e i servizi ferroviari sono stati sospesi o ritardati. Secondo la Tokyo Electric Power Company Holdings, che serve la regione della capitale, più di 5.000 case hanno perso la corrente. Nel centro di Tokyo, ai residenti vicino al fiume Zenpukuji è stato consigliato di rifugiarsi. Le riprese televisive mostravano l’acqua gonfia e fangosa sul punto di straripare. La tempesta tropicale Jangmi si trovava a est della città di Shima e si stava muovendo verso nord-est intorno a metà mattinata, con venti massimi sostenuti di 90 kmh (55 mph), ha detto l’Agenzia meteorologica giapponese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Japan Issues Flood Warnings As 'Jangmi' Storm Intensifies Impact | Tokyo Weather

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