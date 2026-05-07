Nella semifinale di Pechino Express in Giappone, le quattro coppie hanno attraversato un percorso che andava da Tokyo a Nara, affrontando prove impegnative e sfide imprevedibili. La trasmissione, trasmessa su Sky e NOW, ha visto la partecipazione di Guido Meda, mentre le coppie si sono confrontate tra giochi e prove estreme, determinando così i finalisti che si contenderanno il titolo.

Semifinale di Pechino Express in Giappone: da Tokyo a Nara tra prove estreme, tv giapponese e la corsa delle quattro coppie verso la finale con Guido Meda.Telecronaca speciale della Gialappa's Band Rombo di motori e “gas a martello”: a Pechino Express scattano gli ultimi chilometri, quelli più decisivi e carichi di tensione, ma anche i primi in Giappone, il terzo e ultimo Paese dello straordinario viaggio fino all’Estremo Oriente. Giovedì 7 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, una semifinale accesissima e imprevedibile non concederà seconde possibilità ai viaggiatori. Nei 627 chilometri che separano la metropoli di Tokyo dall’antica capitale Nara dovranno dare il tutto per tutto per conquistare l’accesso all’attesissima Finale della prossima settimana.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express in Giappone: Tokyo-Nara su Sky e NOW decide i finalisti tra giochi e sfide

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