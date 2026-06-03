Che tempo che fa. Otto e mezzo. diMartedì. Piazzapulita. Stasera a Realpolitik. E poi a Brescia alla Festa dell'Unità. A Roma al Teatro de' Servi. A Trento al Festival dell'Economia. A Torino al Salone del libro. E ancora podcast, editoriali, disamine su Radio Capital. A Massimo Giannini mancano solo le apparizioni al cinema per presentare il suo ultimo libro «La Sciamana. Meloni, l'ultima trumpista: fenomenologia della destra illiberale», ma siamo sicuri che presto non mancherà d'impreziosire anche il piccolo schermo con una sua comparsata promozionale. Cotanto battage pubblicitario che non si vedeva dai tempi d'oro dell'uscita di un nuovo libro di Harry Potter dovrebbe portare «La Sciamana» ai primissimi posti delle classifiche di vendita dei libri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giannini fa il prezzemolino ma perde lettori e ascoltatori

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