Un viaggio a Rio con il padre e Massimino ha ispirato il film di Banfi. Durante un evento, Cristiano Ronaldo saltò a causa di Salas. Un esperto di mercato e figlio di un ex allenatore del Napoli ha detto che il viaggio con il numero uno del Catania assomigliò a quello di Oronzo Canà.

Di padre in figlio, mestieri diversi, un filo rosso a legarli. Gianni Di Marzio è stato un allenatore di successo. Suo figlio Gianluca è uno dei volti più noti di Sky Sport, massimo esperto di calciomercato. Forse non tutti sanno che anche Di Marzio senior, scomparso nel 2022 all’età di 82 anni, era un giornalista: "Aveva il tesserino dell’Ordine, da pubblicista (il primo gradino della professione, ndr)", racconta Gianluca. "Ci teneva, ogni anno era attento a pagare la quota. Lo aveva ottenuto negli anni Settanta quando commentava il calcio per l’Unità. E poi papà era stato una delle prime voci tecniche nelle tv. Partecipava a tante trasmissioni, era disponibile con ogni giornalista". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gianluca Di Marzio: "Papà con Massimino a Rio ispirò il film di Banfi. CR7 saltò per colpa di Salas"

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