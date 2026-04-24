Rinnovo Calhanoglu Gianluca Di Marzio svela il veto assoluto di Chivu Le ultime

Gianluca Di Marzio ha confermato che il giocatore turco continuerà a vestire la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione, nonostante un veto assoluto espresso da Chivu riguardo al suo rinnovo. La decisione riguarda un elemento chiave della squadra, e le trattative sembrano essere ormai in fase di definizione. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

di Lorenzo Vezzaro Rinnovo Calhanoglu: l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio conferma la permanenza del turco all’Inter. Le sue parole. Il futuro del centrocampo nerazzurro ha un punto fermo intorno al quale ruoterà tutta la prossima stagione, indipendentemente dalle possibili lusinghe estere. Durante l’ultima puntata di Sky Sport Unplugged, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto totale chiarezza sulla situazione di Hakan Calhanoglu, spiegando come la dirigenza e il tecnico Cristian Chivu abbiano preso una posizione definitiva e insindacabile. Per l’Inter non esiste alcuna possibilità di privarsi del suo regista, considerato il pilastro centrale per la stabilità tattica della squadra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, Gianluca Di Marzio svela il veto assoluto di Chivu. Le ultime Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato, Milan ancora sulle orme di Vlahovic: le ultime da Gianluca Di Marzio Ultimissime Inter LIVE: Di Marzio svela nuovi dettagli sul futuro di Bastoni. Rebus per Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calhanoglu sarà ancora un punto fermo dell'Inter; Inter-Calhanoglu avanti insieme: il turco rimarrà in nerazzurro; Inter, Calhanoglu resta fino al 2027. E spunta l'ipotesi rinnovo; Calhanoglu-Inter, nessun addio: le ultime sul rinnovo. Di Marzio: Calhanoglu, veto assoluto del club e di Chivu! Resterà all’Inter almeno fino a…A Sky Sport Unplugghed, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu ... msn.com Calciomercato Inter, Calhanoglu resta, anche senza rinnovo. Le parole di Di MarzioNonostante un contratto in scadenza a giugno 2027, si va verso la permanenza di Hakan Calhanoglu all'Inter anche nella prossima stagione. Negli studi. tuttomercatoweb.com Di Marzio: “Non sarà un'estate di voci per Calhanoglu: c'è proprio il veto assoluto di Chivu e della società alla cessione. Magari si troverà un accordo per il rinnovo a mercato finito ma anche a costo di perderlo a zero l'anno prossimo, Calhanoglu resterà all'I - facebook.com facebook Biasin: “Inter non può fare a meno di Calhanoglu. Sulla questione rinnovo la penso così” x.com