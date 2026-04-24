De Sciglio ha commentato la partita contro il Milan, definendola molto combattuta. Ha aggiunto che la Juventus ha migliorato le proprie prestazioni con l’arrivo di Spalletti come allenatore. Durante l’intervista, ha anche condiviso un aneddoto su Cristiano Ronaldo, senza fornire dettagli specifici. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento della partita e sui progressi della squadra, senza entrare in analisi approfondite o giudizi di valore.

di Luca Fioretti De Sciglio non si sbilancia: «Col Milan partita tirata, ma la Juve ha fatto un salto di qualità con Spalletti». Le dichiarazioni a Sky Sport sul big match. Mattia De Sciglio è intervenuto a Sky Sport in vista di Milan Juve. Di seguito le dichiarazioni del doppio ex della sfida. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO FUTURO – « Mi piacerebbe fare un’altra esperienza all’estero, per far vivere una nuova esperienza a mia moglie e alle mie bimbe piccole. A Lione è stato bellissimo, il campionato era molto divertente. Oggi faccio fatica a vedere le partite perché soffro ». MILAN JUVE – « Sarà una partita super tirata, anche se non ci fosse in gioco un posto Champions sarebbe comunque sentita come partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Sciglio non si sbilancia: «Col Milan partita tirata, ma la Juve ha fatto un salto di qualità con Spalletti». Poi svela un aneddoto su CR7

Notizie correlate

De Sciglio ammette: «Futuro? Mi piacerebbe ripartire dall’estero. Milan Juve sarà una partita super tirata»Tonali, niente Manchester City: l’ex Milan vuole tornare in Serie A! Ecco chi può comprarlo Manu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto...

Moggi elogia Spalletti: «Grazie a lui la Juve ha fatto un salto di qualità. Sfida contro il Milan? Rossoneri più forte, ma i bianconeri stanno bene. Cosa mi aspetto»di Francesco SpagnoloMoggi ai microfoni di Radio Bianconera ha analizzato la situazione in casa Juve proiettandosi sulla partita contro il Milan.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Da Seedorf e Montolivo a Theo e Leao: quando San Siro si stufa e piovono fischi; Milan Allegri ha tutto il gruppo a disposizione | le ultime verso la Juve.

De Sciglio, ricordi Juve: Vlahovic non era sereno. Ronaldo? Così una volta solaMilan? Partita tirata, si studieranno all'inizio, le parole del doppio ex in vista della sfida tra rossoneri e bianconeri ... tuttosport.com

Calciomercato, De Sciglio Juventus? Concentrato sul MilanIn questo momento, ma era cosi’ anche in estate, sono concentrato su questa maglia. In un’intervista pubblicata oggi sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, Matteo De Sciglio risponde cosi’ ai ... affaritaliani.it

Oggi, 24 aprile, compie 60 anni Alessandro Costacurta. Con il Milan, dopo la trafila nelle squadre giovanili, vincendo pure una Coppa Italia Primavera nel 1985, ha disputato 21 stagioni in Prima squadra collezionando 663 presenze e 3 gol. Con la maglia ross - facebook.com facebook

Ravezzani con mille dubbi: "Quella di Cardinale col Milan una pericolosissima strategia fino al punto di rottura" x.com