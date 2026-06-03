Sono stati ascoltati oltre 100 testimoni nelle indagini sul caso di Pietracatella. La procura sta analizzando le testimonianze raccolte, mentre si cerca di ricostruire le ultime ore di Antonella Di Ielsi, 55 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute a seguito di un sospetto avvelenamento con ricina. Le indagini sono in corso e nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa.

Proseguono senza sosta le indagini sul giallo di Pietracatella, che ha visto la morte di Antonella Di Ielsi, 55 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute dopo un misterioso avvelenamento da ricina. Una vicenda che ha profondamente scosso la comunità del piccolo centro in provincia di Campobasso, dove madre e figlia vivevano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni passaggio delle ultime settimane di vita delle due vittime per chiarire come siano entrate in contatto con una delle sostanze tossiche più pericolose conosciute. Il lavoro degli inquirenti è particolarmente complesso e procede attraverso testimonianze, analisi scientifiche e verifiche sui rapporti personali delle due donne. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giallo di Pietracatella: ascoltati più di 100 testimoni, cosa è emerso

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