testimoni ascoltati in incidente probatorio

L’incidente probatorio si terrà nelle giornate dell’1 e del 2 aprile, durante le quali verranno ascoltati otto testimoni. I colloqui si svolgeranno in presenza e sono stati programmati per raccogliere le dichiarazioni relative a un episodio giudiziario in corso. La procedura si inserisce nel procedimento legale in atto, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche dell’incidente.

È stato fissato in due giornate, per l’1 e il 2 aprile, l’ incidente probatorio per ascoltare otto testimoni del caso di Carmelo Cinturrino (nella foto) il poliziotto in carcere per aver ucciso, con premeditazione stando alla contestazione dell’accusa, Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo e ora indagato anche per oltre 30 capi di imputazione, tra cui arresti illegali, spaccio ed estorsioni. Il gip Domenico Santoro, ha accolto la richiesta del procuratore Marcello Viola e del pm Giovanni Tarzia nell’inchiesta della Squadra mobile della Polizia. L’incidente probatorio in due udienze servirà per cristallizzare le dichiarazioni dei testi - già sentiti in indagini e alcuni anche dai legali della famiglia Mansouri, gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli - in vista dell’eventuale processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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