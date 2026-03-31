Tra il 24 e il 26 dicembre, una donna di 50 anni e la sua figlia di 15 anni sono state ricoverate più volte al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso a causa di malori. Dopo il decesso delle due, si attende l'esito dell'autopsia per chiarire le cause. Le due residenti a Pietracatella sono state trovate senza vita nelle rispettive abitazioni.

Tra il 24 e il 26 dicembre la 50enne Antonella Di Jelsi e sua figlia di 15 anni Sara Di Vita, residenti a Pietracatella in provincia di Campobasso si sono recate più volte al pronto soccorso del Cardarelli, avvertendo malori. Più volte sono state mandate a casa e quando alla fine sono state accettate per un ricovero, sono morte qualche ora dopo nei due giorni successivi. E così, il 29 dicembre, la Procura di Campobasso ha iscritto nelle indagini cinque dottori per le ipotesi di reato di omicidio colposo, lesioni personali colpose e responsabilità colposa in ambito sanitario. Secondo le analisi svolte all’ospedale Maugeri di Pavia, le due donne sarebbero state avvelenate con la sostanza tossica della ricina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giallo di Pietracatella, mamma e figlia morte dopo il cenone sono state avvelenate? Cosa dice l’autopsia

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