Durante la Cena sul Ponte di Mezzo, un partecipante ha condiviso di vivere un momento di orgoglio ed emozione, sottolineando che si tratta di una tradizione consolidata. Ha descritto il proprio punto di vista come un osservatorio privilegiato, senza specificare la posizione geografica. La manifestazione si svolge regolarmente e coinvolge persone che esprimono sentimenti di soddisfazione e partecipazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo all'organizzazione o alle modalità dell’evento.

Il suo è un osservatorio privilegiato per la Cena sul Ponte di Mezzo e non è una questione di posizione geografica. Lui è Rocco Fusaro presidente della Associazione cuochi pisani. Che cosa rappresenta la Cena sul Ponte che si tiene domenica? "E’ onorare qualcosa che ormai le persone, le associazioni di categoria, le autorità, i cuochi, i giovani delle scuole alberghiere, i loro ospiti si aspettano che ci sia. E’ forse presto per definirla propriamente una tradizione ma forse, questa Cena lo è già e noi ci siamo dentro. Il Ponte di Mezzo è da sempre luogo cardine di incontro dei pisani. L’aspettativa per questa cena c’è, e cresce man mano che ci si avvicina alla data e chi prepara questa momento conviviale oscilla tra orgoglio ed emozione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Già una tradizione. Orgoglio ed emozione"

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