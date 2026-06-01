Parata 2 giugno Pratesi al GdI | Il momento più significativo della nostra Repubblica lo gestiamo con fierezza orgoglio ed emozione
La Polizia di Stato ha dedicato per la prima volta il 9º settore alla propria organizzazione, secondo quanto dichiarato dalla Dirigente Superiore Laura Pratesi in un'intervista. La dirigente ha anche affermato che il momento della parata del 2 giugno rappresenta il più significativo della Repubblica, gestito con fierezza, orgoglio ed emozione.
La Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Laura Pratesi, in un'intervista a Il Giornale d'Italia: "Il 9º settore per la prima volta è dedicato alla Polizia di Stato. Ci siamo preparati, abbiamo fatto squadra e abbiamo avuto tanti momenti di addestramento, ma anche di confronto su quella che è l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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