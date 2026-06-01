La Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Laura Pratesi, in un'intervista a Il Giornale d'Italia: "Il 9º settore per la prima volta è dedicato alla Polizia di Stato. Ci siamo preparati, abbiamo fatto squadra e abbiamo avuto tanti momenti di addestramento, ma anche di confronto su quella che è l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Parata 2 giugno, Pratesi al GdI: "Il momento più significativo della nostra Repubblica, lo gestiamo con fierezza, orgoglio ed emozione"

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