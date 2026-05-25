Il candidato ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali del 2026, diventando ufficialmente il nuovo sindaco di Salerno. Dopo la proclamazione, ha ringraziato i cittadini per il voto, sottolineando che si tratta di un risultato che gli riempie di orgoglio ed emozione. Non sono stati forniti dettagli sui numeri delle schede o sui risultati delle altre liste in corsa. La comunicazione è stata fatta attraverso un breve messaggio pubblicato sui canali ufficiali.

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto. Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice. Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”. Queste le prime parole di Vincenzo De Luca, appena eletto sindaco di Salerno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Comunali 2026, De Luca eletto sindaco di Salerno: "Un voto che mi riempie di orgoglio ed emozione"

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