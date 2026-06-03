Ghislanzoni festa per i 130 anni | torna il ginnasta Bonicelli

Per i 130 anni di un club sportivo, è tornato in palestra il ginnasta paralimpico Lorenzo Bonicelli, che aveva subito un infortunio. Durante l’evento, è stato mostrato il suo recupero e la ripresa dell’attività atletica. Bonicelli ha annunciato di voler competere in una nuova disciplina sportiva alle prossime gare paralimpiche, anche se non sono stati specificati i dettagli. La festa ha celebrato anche altri atleti e il patrimonio storico dell'associazione.

Come ha fatto Lorenzo Bonicelli a tornare in palestra dopo l'infortunio?. Quale nuova disciplina sportiva sceglierà l'atleta per le competizioni paralimpiche?. Quanto denaro è stato raccolto dalla comunità per le cure mediche?. Perché il ruolo di allenatore è fondamentale per il suo recupero?.? In Breve Raccolta fondi da quasi 220mila euro per cure e volo sanitario. Riabilitazione specialistica presso l'Unità spinale dell'ospedale Niguarda di Milano. Bonicelli ricopre il ruolo di allenatore presso la Ghislanzoni Gal. Testimonial e tedoforo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Lorenzo Bonicelli torna alla Ghislanzoni Gal per il 130° anniversario del sodalizio di Abbadia Lariana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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