Un uomo di 53 anni residente a Cadelbosco Sopra ha manomesso il braccialetto elettronico che portava, secondo quanto riferito dai carabinieri. Dopo questa scoperta, il giudice ha deciso di disporre il suo trasferimento in carcere. La manomissione del dispositivo ha portato all’aggravarsi della sua posizione giudiziaria. La vicenda è stata comunicata alle autorità competenti, che hanno preso le misure del caso.

Si aggrava la posizione giudiziaria per un uomo di 53 anni, residente a Cadelbosco Sopra, dopo che i carabinieri hanno scoperto la manomissione del braccialetto elettronico a lui assegnato per il controllo preventivo dell’autorità giudiziaria. Un dispositivo applicato lo scorso febbraio per garantire il rispetto del divieto di avvicinamento alla moglie, presunta vittima di anni di violenze, dalla quale deve restare lontano almeno cinque chilometri. Secondo quanto appurato dagli accertamenti, l’uomo sarebbe riuscito a manomettere il braccialetto, sfilandolo dalla caviglia per poi disperderlo nell’area verde situata nei pressi della sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Getta il braccialetto elettronico. Il giudice dispone il carcere

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