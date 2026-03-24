Taglia e distrugge il braccialetto elettronico | arrestato e portato in carcere

I Carabinieri della Stazione di Corciano hanno arrestato un 53enne moldavo per aver tagliato e distrutto il braccialetto elettronico che gli era stato applicato. I militari sono intervenuti presso il domicilio dell’uomo in seguito all’attivazione dell’allarme presso la locale Centrale Operativa, che ha segnalato la manomissione del braccialetto elettronico. Al loro arrivo gli operanti hanno constatato che il soggetto aveva deliberatamente danneggiato il dispositivo elettronico di controllo che gli era stato applicato lo scorso dicembre, tagliandolo. Tale condotta ha costituito una violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla coniuge. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Distrugge il braccialetto elettronico e viola i domiciliari: finisce in carcereUn 36enne è stato condotto nel carcere di Capanne dopo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha disposto l’aggravamento...

Stalking alla ex nonostante domiciliari e braccialetto elettronico, portato in carcereHa continuato a tempestare la ex compagna di telefonate ed e-mail nonostante fosse agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Tutti gli aggiornamenti su Taglia e distrugge il braccialetto...

Discussioni sull' argomento Carburanti, il Governo taglia le accise per 20 giorni: 25 centesimi in meno su benzina e gasolio; Nessuno come Netanyahu fonda il senso di sé sull’identificazione totale tra il mondo e la propria azione; Basket, Serie B1: Vigevano prosegue la marcia: Orlandina ko; Tutti all'arrembaggio - One piece: Ep. 50 - Pugno di fuoco! Il potere del frutto Foco Foco è tornato Video.

SKY Età: 7 anni (classe 2019) Taglia: grande CERCA CASA Oggi è il turno di Sky: un cagnolone vivace ed esuberante, un vero uragano di energia Sky ha bisogno di una persona che sappia dedicargli del tempo, coinvolgendolo in tante attività e lung facebook

Maratona di Roma 2026: Antonio Rao, 93 anni, taglia il traguardo in 7h09. Leggenda vivente x.com