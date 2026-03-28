Alessandro Basciano | un giudice gli ha tolto il braccialetto elettronico

Un giudice ha disposto la revoca del braccialetto elettronico a Alessandro Basciano, noto dj e influencer, che era sottoposto a questa misura nell’ambito di un procedimento per stalking nei confronti della sua ex fidanzata. La decisione è stata comunicata recentemente, e Basciano non si trova più sotto questa forma di controllo elettronico. La vicenda riguarda quindi un procedimento giudiziario in corso.

Tra i motivi, la circostanza che la sua ex Sophie Codegoni si sarebbe volontariamente trasferita a poche centinaia di metri da casa sua È stato revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano, dj e influencer che risponde di stalking nei confronti della sua ex fidanzata Sophie Codegoni. Lo si apprende da fonti vicine allo stesso Basciano. Tra le ragioni che hanno indotto il gup di Milano ad accogliere la sua istanza di revoca della misura, il fatto che Codegoni si sarebbe trasferita a poche centinaia di metri dall'abitazione del dj. Secondo l'entourage dell'uomo, una riprova che lei non avrebbe, attualmente, timore di lui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Alessandro Basciano: un giudice gli ha tolto il braccialetto elettronico Articoli correlati Tolto il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: “Sta venendo a galla tutta la verità”Milano, 28 marzo 2026 – “Chi sta utilizzando le aule di Tribunale per sostenere cose non vere, deve essere punito. Leggi anche: Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni Contenuti e approfondimenti su Alessandro Basciano Temi più discussi: Alessandro Basciano, resta il braccialetto elettronico: tra i motivi anche un tatuaggio; Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall'ex; Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni; Alessandro Basciano, il giudice non cambia idea: resta il braccialetto elettronico | Ecco perché. Alessandro Basciano: il giudice revoca il braccialetto, decisiva la mossa di Sophie CodegoniColpo di scena nel caso che coinvolge Alessandro Basciano , ex concorrente del Grande Fratello Vip , accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni , madre della loro ... torresette.news Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall’exIl giudice revoca il braccialetto elettronico a Basciano: la scelta di Sophie Codegoni di abitare vicino all’ex compagno cambia le condizioni che avevano ... fanpage.it ALESSANDRO BASCIANO COMMENTA LA DECISIONE DEL GUP DI MILANO DI REVOCARE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO x.com «La vicinanza delle abitazioni costituisce il risultato di una scelta non obbligata della persona offesa, almeno parzialmente sintomatica di un’attenuazione dello stato d’ansia originariamente lamentato». Alessandro Basciano non dovrà più portare il braccialett - facebook.com facebook