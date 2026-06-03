Durante un convegno presso il San Giacomo, è stato sollevato il problema dei gessi della gipsoteca dell’Accademia. È stato proposto di condurre uno studio scientifico per valutare il loro stato di conservazione e definire un eventuale progetto di valorizzazione. Non sono stati forniti dettagli sui piani futuri o sui motivi della mancata valorizzazione attuale dei gessi. La discussione si è concentrata sulla necessità di approfondimenti tecnici per individuare le soluzioni più adeguate.

Che fine faranno i gessi della gipsoteca dell’Accademia e perché non sono valorizzati? Sono domande emerse durante il convegno di Spazio Alber1ca al San Giacomo. A parlarne Cristiana Barandoni docente di Progettazione dei beni archeologici dell’Università di Firenze e Giovanni Chiapello, docente all’Accademia. Barandoni ha evidenziato che l’esposizione dei gessi richiede competenze museologiche e diagnostiche per garantire la tutela e superare la mera esposizione temporanea. L’intervento evidenzia la necessità di indagini strutturali approfondite, sottolineando come la valorizzazione del patrimonio sia un’opportunità per riaffermare l’identità culturale cittadina oltre le iniziative estemporanee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gessi dell’Accademia: "Serve uno studio scientifico"

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