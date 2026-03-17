Uno studio condotto a Palermo ha sviluppato un metodo per misurare le risposte dell’intelligenza artificiale. Il sistema analizza come l’IA fornisce risposte corrette, evidenziando che può farlo in modi molto diversi tra loro. La ricerca si concentra sui processi che l’IA utilizza per arrivare alle soluzioni, senza giudicare l’efficacia delle risposte.

Un sistema di intelligenza artificiale può fornire una risposta corretta ma costruirla in modi molto diversi. Può essere freddo o empatico, tecnico o critico, orientato ai fatti, al diritto, ai valori o agli aspetti umanitari. Questa differenza non è solo stilistica, influenza il modo in cui l’informazione viene percepita e interpretata. A descrivere in modo sistematico questo fenomeno è uno studio scientifico firmato da un informatico palermitano, Marco Giacalone, pubblicato nel mese di febbraio 2026 sulla rivista internazionale Discover Artificial Intelligence di Springer Nature. La ricerca propone un metodo riproducibile per misurare il comportamento discorsivo dei modelli di intelligenza artificiale, cioè il modo in cui questi sistemi costruiscono linguisticamente le risposte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Uno studio scientifico sviluppato a Palermo rende possibile misurare le risposte dell’intelligenza artificiale

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