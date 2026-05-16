Gli appassionati d’arte e i visitatori di San Martino potranno presto ammirare i gessi provenienti dall’Accademia, dopo un periodo in cui la collocazione di queste opere era rimasta irrisolta. La decisione di trasferire temporaneamente i gessi nel sito di San Martino mira a trovare una soluzione definitiva per la loro esposizione. La scelta di questa sede rappresenta una delle tappe di un progetto più ampio che riguarda la conservazione e la valorizzazione di queste opere.

Gessi dell’Accademia, torna a dare una soluzione all’annoso problema della loro collocazione Gianpaolo Pezzica (nella foto), ex presidente della circoscrizione Carrara centro (lo è stato dal 2002 al 2012) scrivendo al nostro giornale una nota indirizzata a Accademia di Belle Arti, Comune e Fondazione Marmo. "Dando seguito alla mia appassionata ricerca per la individuazione di una sede permanente dove possa essere adeguatamente collocata l’intera prestigiosa collezione dei gessi della raccolta appartenente alla Accademia di Belle Arti di Carrara - scrive infatti Pezzica - avrei individuato una ulteriore prestigiosa sede. Mi sono infatti impegnato in una ulteriore ricerca in zona ancora più centrale e di facile accesso e inoltre dotata di ampio parcheggio, assolutamente necessario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Portiamo i gessi dell’Accademia a San Martino"

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