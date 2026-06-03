Gerry Scotti su Sanremo in coppia con De Martino | Ce lo siamo detto come battuta Ma io avrei un'idea

Gerry Scotti annuncia di essere pronto a salire sul palco di Sanremo insieme a Stefano De Martino. Lo ha detto come battuta, ma ha anche aggiunto di avere un'idea per la collaborazione. La coppia potrebbe esibirsi durante la prossima edizione del festival. Non sono stati forniti dettagli sul progetto o sulla data precisa. La notizia circola tra i rumors e non c'è ancora conferma ufficiale.

Gerry Scotti è pronto per tornare sul palco dell'Ariston, stavolta accanto al suo sfidante di share, ovvero Stefano De Martino. Il conduttore di Canale 5 ha confermato che tra loro c'è stata questa battuta, ma ha anche ipotizzato una sua partecipazione al Festival in modo diverso dal solito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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