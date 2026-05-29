Gerry Scotti | Io e De Martino d'accordo vogliamo che i nostri programmi finiscano alle 21.30

Durante il Festival della Tv di Dogliani, Gerry Scotti ha dichiarato di essere in accordo con un collega sulla fine dei programmi televisivi alle 21.30. Ha aggiunto che anche il collega desidera concludere le trasmissioni in quel orario. Scotti ha espresso questa intenzione durante l’evento, senza fornire ulteriori dettagli o spiegazioni. La proposta riguarda specificamente i loro programmi televisivi attuali.

Ospite al Festival della Tv di Dogliani, il conduttore de La Ruota della Fortuna lancia una proposta: "Io e De Martino siamo già d'accordo". Poi però precisa: "La Rai ha il canone, per quale motivo dovrebbe farlo Mediaset per prima visto che vive di pubblicità?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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GERRY SCOTTI: IO E STEFANO DE MARTINO SIAMO D’ACCORDO PER FINIRE ALLE 21.30Gerry Scotti ha dichiarato di aver concordato con Stefano De Martino di terminare le trasmissioni alle 21.

Gerry Scotti: ‘Io e Stefano siamo d’accordo sul finire alle 21:30’, poi spiega cosa deve cambiareAl Festival della Tv, un conduttore ha annunciato che lui e un collega sono d’accordo nel terminare le trasmissioni alle 21:30.

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GERRY SCOTTI: IO E STEFANO DE MARTINO SIAMO D’ACCORDO PER FINIRE ALLE 21.30 #LaRuotadellaFortuna #AffariTuoi x.com

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