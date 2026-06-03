Gerry Scotti pronto a sfidare L’Eredità | Ecco perché non mi sono fermato

Da ildifforme.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gerry Scotti torna in tv con il suo programma “La Ruota della Fortuna”, che continuerà a essere trasmesso per diversi mesi. La trasmissione si scontra con la concorrenza di “L’Eredità”, un altro quiz molto seguito. Scotti ha dichiarato di non essersi fermato e di voler mantenere il suo spazio nel palinsesto, sfidando direttamente la trasmissione rivale. La nuova stagione si apre con questa sfida tra i due programmi.

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Quest’annola sfida dell’access tra Rai e Mediaset è stata accesa ma anche in estate lo sarà. Se da una parteLa Ruota della Fortuna non si fermerà, dall’altraAffari Tuoi verrà sostituto da L’Eredità estate, infatti Marco Liorni cambierà orario e passerà dal preserale all’access. Una sfida che è stata scelta dopo cheil programma ha iniziato ad accumulare un successo dopo l’altrocon una percentuale alta, ovvero intorno al 29% di share. OggiScottiha confessato aChicosa pensa di questa sfida e, soprattutto, se ritiene che possa essere facile per lui o meno vincere contro Liorni. Non solo,Gerry Scotti ha anche spiegato perché ha deciso di non fermarsi, sottolineando che è stata una sua scelta, ovviamente concordata con l’azienda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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