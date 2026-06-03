Quest’annola sfida dell’access tra Rai e Mediaset è stata accesa ma anche in estate lo sarà. Se da una parteLa Ruota della Fortuna non si fermerà, dall’altraAffari Tuoi verrà sostituto da L’Eredità estate, infatti Marco Liorni cambierà orario e passerà dal preserale all’access. Una sfida che è stata scelta dopo cheil programma ha iniziato ad accumulare un successo dopo l’altrocon una percentuale alta, ovvero intorno al 29% di share. OggiScottiha confessato aChicosa pensa di questa sfida e, soprattutto, se ritiene che possa essere facile per lui o meno vincere contro Liorni. Non solo,Gerry Scotti ha anche spiegato perché ha deciso di non fermarsi, sottolineando che è stata una sua scelta, ovviamente concordata con l’azienda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Gerry Scotti pronto a sfidare L’Eredità: “Ecco perché non mi sono fermato”

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