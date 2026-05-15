Gerry Scotti è in una relazione con l'architetta dal 2011, dopo aver divorziato dal suo precedente matrimonio. La donna si chiama Gabriella Perino, e la coppia ha condiviso diversi momenti pubblici nel corso degli anni. Tuttavia, non ci sono notizie di nozze in programma, e la coppia sembra preferire mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata. Nessun dettaglio è stato rivelato riguardo a eventuali progetti di matrimonio o cambiamenti significativi nel loro rapporto.

Gerry Scotti non è solo uno dei conduttori più amati e storici della televisione italiana, ma negli ultimi anni è diventato un vero e proprio fenomeno anche sul web, conquistando generazioni di fan grazie ai suoi animatissimi canali social. Eppure, dietro il successo pubblico e i milioni di follower, "Zio Gerry" nasconde una vita privata solida e serena, ritrovata in età matura grazie a Gabriella Perino, architetto milanese di 61 anni. Dopo la fine del matrimonio con Patrizia Grosso, "un divorzio doloroso giunto al culmine di un periodo buio", Gabriella è stata la figura chiave per la sua rinascita emotiva. I due si conoscevano già da ragazzi, prima ancora che lui diventasse famoso, ma le loro strade si erano poi divise per molti anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gerry Scotti, chi è la fidanzata Gabriella Perino (e perché non ci sono nozze in vista)

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