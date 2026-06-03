Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Il successo dell’anno è senza alcun dubbio targato Canale 5. Di chi stiamo parlando? De La Ruota della Fortuna, ovviamente. E chi sennò?! Il game show condotto da Gerry Scotti è in onda dal 14 luglio 2025 e non si fermerà durante l’estate, andando avanti ininterrottamente mentre il competitor Affari Tuoi da luglio rifiaterà. Giustamente. La Ruota è oggettivamente un programma bello e ben fatto. E proprio per questo meriterebbe di essere maggiormente salvaguardato da Mediaset, che invece freme e spreme perché i grandi ascolti che sta ottenendo con l’access di Canale 5 non si vedevano da una vita e non vorrebbe perderli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Gerry Scotti lancia la sfida all’Eredità: “Non so se abbia la forza di eguagliare o superare ciò che fa Affari Tuoi contro di me”

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