Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna | De Martino ha trovato la formula per resistere a Gerry Scotti

Domenica 19 aprile, lo show televisivo Affari Tuoi ha ottenuto una quota di audience superiore rispetto a La Ruota della Fortuna, con 4,8 milioni di spettatori contro 4,4 milioni. Il conduttore ha commentato in un’intervista come abbia modificato la formula del gioco, sottolineando il ruolo di Herbert nella trasmissione. La differenza di ascolti ha portato a un confronto tra i due programmi in una fascia oraria di domenica.

Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna domenica 19 aprile: 4,8 milioni contro 4,4. De Martino spiega la strategia a Fazio: "Ho trasformato il gioco, Herbert è tutto".🔗 Leggi su Fanpage.it

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