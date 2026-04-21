La stagione estiva 2026 di Rai Uno vedrà la trasmissione di Affari Tuoi prolungarsi fino al 19 luglio, segnando un’inedita durata nella storia del programma. Questa edizione, condotta da Stefano De Martino, si distingue per essere la più lunga di sempre, sfidando le consuete tempistiche della trasmissione. La decisione di estendere la programmazione rappresenta un cambiamento rispetto alle stagioni precedenti.

La stagione estiva 2026 di Rai Uno si preannuncia tutt’altro che ordinaria: per la prima volta nella sua storia, Affari Tuoi andrà in onda fino al 19 luglio, in quella che potrebbe diventare l’edizione più lunga di sempre del programma condotto da Stefano De Martino. La mossa è chiaramente strategica e nasce da una lezione imparata a caro prezzo: nell’estate del 2025, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 aveva approfittato dell’assenza dei pacchi per guadagnare terreno prezioso nella fascia dell’ access prime time, quella cruciale slot tra il telegiornale e la prima serata. Come ha rivelato il giornalista Giuseppe Candela, la Rai ha deciso di non ripetere quell’errore, schierando De Martino fino al 19 luglio in modo da chiudere i battenti praticamente in contemporanea con il game show di Mediaset.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Affari Tuoi: la Rai sfida Gerry Scotti con l’edizione più lunga di sempre

Notizie correlate

Affari tuoi, stop improvviso: la Rai ‘cancella’ De Martino e fa un favore a Gerry ScottiNuova variazione nel palinsesto Rai per gli spettatori di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Leggi anche: Affari Tuoi vs. La Ruota della Fortuna, si è riaccesa la sfida tra De Martino e Gerry Scotti

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 15/04/2026 - Video; La Rai dopo Affari Tuoi, il retroscena sul big provinato (e bocciato) e il nuovo erede di De Martino; Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione: la sostituzione lampo. Al suo posto è arrivato proprio lui; I torinesi Sara e Daniele vincono ad Affari Tuoi: evitata la coperta anti-lite di Herbert Ballerina.

Affari Tuoi, De Martino coi Mondiali e poi stop: la Rai ufficializza calendario ed eredeIl game show di punta di Rai 1 andrà in onda anche nel periodo della Coppa del Mondo fino a luglio, poi spazio a Marco Liorni in access: la ‘riposta’ Mediaset ... libero.it

Affari Tuoi allunga fino al 19 luglio 2026: la decisione della RaiSarà un anno davvero particolare per i fans di Affari Tuoi. Il programma dei pacchi di Rai Uno infatti, si prolungherà fino al 19 luglio – segnando un evento senza precedenti – per poi passare il ... superguidatv.it

In un'intervista a Che tempo che fa, Stefano De Martino conferma il trasloco di Affari tuoi e parla del suo Sanremo, tra ironia e battute. - facebook.com facebook

Simone ad Affari Tuoi cambia pacco sul finale ma il Dottore lo inganna: torna a casa con l'ultima offerta x.com