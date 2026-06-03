Gerry Scotti è stato ospite a Sanremo insieme a Stefano De Martino, commentando con entusiasmo la loro collaborazione. Scotti ha definito l’esperienza “un bellissimo colpo” davanti alle telecamere. La presenza dei due sul palco ha attirato l’attenzione, anche se il Festival di Sanremo 2027 si terrà tra diversi anni. La Rai ha già iniziato a pianificare le attività per l’evento futuro.

Il Festival di Sanremo 2027 è ancora lontano sul calendario, ma in Rai la macchina organizzativa è già partita. E le indiscrezioni, ovviamente, hanno preso il via insieme alle prime riunioni di lavoro. Tra le ultime arrivate, una che farebbe davvero rumore: la possibile partecipazione di Gerry Scotti accanto a Stefano De Martino, già confermato come conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Sarebbe la prima volta, e a parlarne è stato direttamente Scotti. Gerry Scotti a Sanremo, l’ipotesi. Tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, la sfida quotidiana dell’Auditel va avanti da mesi. Da una parte La Ruota della Fortuna, dall’altra Affari Tuoi: due colossi che si rincorrono ogni sera nella fascia più ambita del palinsesto, con risultati spesso al fotofinish. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Gerry Scotti a Sanremo con Stefano De Martino: “Un bellissimo colpo”

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Gerry Scotti e Stefano De Martino Possibile Collaborazione a Sanremo 2027

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