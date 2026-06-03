Germania | l’IA svela i segreti nazisti nelle radici delle famiglie

Cosa rivelano i dati digitali sui veri ruoli dei tuoi antenati?. Come l'intelligenza artificiale sta smascherando i silenzi delle famiglie tedesche?. Perché la scoperta di questi legami politici sta scuotendo la società?. Quali tensioni politiche sta alimentando la verità documentaria sugli archivi?.? In Breve Database digitale indicizza oltre 10,2 milioni di iscritti alla NSDAP tra 1925 e 1945.. AfD ottiene oltre il 20% dei voti nelle elezioni federali di febbraio 2025.. Alexander Gauland e Björn Höcke contestano la memoria storica e i memoriali tedeschi.. L'intelligenza artificiale trasforma schede cartacee degli archivi federali in database consultabili online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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LAutista di Adolf Hitler Rivela i Segreti Più Oscuri del Terzo Reich | Documentario

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