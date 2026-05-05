Recenti analisi hanno rivelato l’esistenza di video falsi creati con intelligenza artificiale che raffigurano la leader di un governo, mentre altre ricerche evidenziano come i chatbot rispondano con messaggi di propaganda russa. Si intensifica così il dibattito sul ruolo dell’intelligenza artificiale generativa nel diffondere notizie false e nel sostenere campagne di disinformazione provenienti dall’estero. La questione riguarda sia la creazione di contenuti ingannevoli sia le modalità di risposta automatizzata.

Cresce l’attenzione sul rapporto tra intelligenza artificiale generativa e disinformazione straniera. A riaccendere il dossier è un audit di NewsGuard, secondo cui Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic, avrebbe ripetuto affermazioni false nel 15% dei casi quando interrogato su narrazioni pro-Cremlino formulate come farebbe un utente comune. Il dato più rilevante, segnala NewsGuard, non è soltanto la presenza di risposte errate, ma la natura delle fonti citate. In tutti i casi in cui Claude ha rilanciato quelle affermazioni, il chatbot avrebbe fatto riferimento a media affiliati allo Stato russo. Un aumento netto rispetto ai sette audit precedenti condotti da NewsGuard tra marzo 2025 e febbraio 2026, quando fonti riconducibili alla galassia mediatica russa erano state citate soltanto nel 4% dei casi su prompt analoghi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - NewsGuard svela falsi video IA su Meloni e propaganda russa nelle risposte dei chatbot

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