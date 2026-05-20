Famiglie divise | tra genitori domatori e l’ascesa dell’IA nelle case

Negli ultimi tempi, molte famiglie si trovano a gestire tensioni legate all’uso della tecnologia da parte dei figli. Alcuni genitori cercano di imporre limiti e regole, mentre altri hanno deciso di affidarsi all’intelligenza artificiale per monitorare e controllare le attività digitali dei loro figli. La presenza di dispositivi intelligenti in casa ha portato a un aumento di discussioni e di situazioni di conflitto tra genitori e figli, creando un panorama familiare sempre più complesso e articolato.

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