Asse Roma-Berlino | Italo arriva in Germania

Italo ha avviato un nuovo collegamento tra Roma e Berlino con un investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro. La cifra comprende 1,2 miliardi destinati ai treni e 2,4 miliardi per manutenzione, personale e sistemi. La compagnia punta a competere con il servizio offerto dalla Deutsche Bahn, cercando di rafforzare la propria presenza sul mercato europeo.

Un investimento da 3,6 miliardi. È la cifra che Italo mette sul tavolo per entrare nel mercato della Germania e sfidare il gigante Deutsche Bahn. Non un tentativo, non un sondaggio ma un progetto già avviato. A raccontarlo è Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo in un’intervista a Il Sole 24 ore. La Germania, spiega, non è una suggestione ma il primo passo di una strategia di internazionalizzazione. E non si parte da zero: la società tedesca è già stata costituita, la licenza ferroviaria è stata ottenuta e il percorso per il certificato di sicurezza è in corso. La macchina, insomma ha acceso il motore e non è più parcheggiata in garage.🔗 Leggi su Laverita.info

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