Sfregiato con una bottigliata fuori dalla discoteca 19enne rischia di perdere un occhio Gli amici inseguono e fanno arrestare l' aggressore

Una notte di domenica, fuori da una discoteca a Montà, un ragazzo di 19 anni è stato colpito al volto con una bottiglia, riportando gravi ferite e il rischio di perdere un occhio. Gli amici dell'aggressore sono riusciti a inseguirlo e a farlo arrestare dalle forze dell'ordine. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla sicurezza nei locali notturni della zona.

PADOVA - Brutale aggressione la notte di domenica 22 marzo all'esterno di una discoteca di Montà, dove un 19enne trevigiano è stato ferito e sfregiato al volto con una bottiglia di vetro, rischiando di perdere un occhio, al culmine di una lite tra due gruppi di giovani. Il responsabile, un 21enne tunisino di Mortise, è stato arrestato dopo che gli amici della vittima lo hanno inseguito mentre fuggiva in auto e, nonostante una ulteriore aggressione a calci e sassate, sono riusciti ad annotare la targa fornendola alla polizia. L'aggressione I fatti si sono verificati all'esterno della discoteca al civico 49 di via Montà, a ridosso della tangenziale, la notte tra sabato e domenica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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