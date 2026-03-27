Figli lasciati a casa da soli dai genitori che vanno in vacanza a Sharm el-Sheikh famiglia era già nota

Cinque minorenni sono stati lasciati a casa da soli da parte di genitori che si sono recati in vacanza a Sharm el-Sheikh. La famiglia era già nota alle autorità per precedenti situazioni simili. La scoperta è stata fatta quando i vicini hanno segnalato l’assenza dei genitori e il mancato controllo sui figli. La polizia ha avviato verifiche sulla sicurezza dei minori e sulla condotta dei genitori.

A Trieste, due genitori sono partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, lasciando a casa da soli i 5 figli minorenni. Un’insegnante si è accorta della situazione e ha avvertito il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del comune. Immediatamente il personale preposto si è attivato, recandosi nell’abitazione in cui vivono i minorenni, che sono poi stati trasferiti in una comunità. Genitori in vacanza a Sharm el-Sheikh lasciano i 5 figli minorenni soli a casa L'assessore Tognolli: "Sì, abbiamo ricevuto la comunicazione dalla scuola" La comunità si trova a Trieste Genitori in vacanza a Sharm el-Sheikh lasciano i 5 figli minorenni soli a casa “Appena abbiamo ricevuto la segnalazione, ci siamo attivati subito per mettere in protezione i minori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Tutto quello che riguarda Figli lasciati

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