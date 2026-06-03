Generazione Z e credito | cresce la fascia under 30 ma con strumenti insicuri

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Bari, 03062026 – Ad aprile 2026, secondo l’ultimo report Experian, gli under 30 sono l’unica fascia demografica in crescita su tutti i prodotti di credito monitorati. Prestiti personali +43% su base annua, Buy Now Pay Later +52%, mutui +38% e prestiti finalizzati +20%. Non quindi un picco stagionale, ma un cambio strutturale di chi accede al credito e di come lo fa. Del resto, i dati di fine 2025 avevano già tracciato la direzione: crescita degli importi medi richiesti dalla Gen Z del +18,9% nella cessione del quinto (per una media di 14.293€), del +13,3% nei prestiti personali e del +20,1% nei prestiti finalizzati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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