Generazione Z e credito | cresce la fascia under 30 ma con strumenti insicuri

Da corrieretoscano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ad aprile 2026, gli under 30 sono l’unica fascia di età a registrare un aumento nell’utilizzo di tutti i prodotti di credito analizzati, secondo il report di Experian. Nonostante questa crescita, si evidenziano strumenti di credito considerati insicuri tra i giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Bari, 03062026 – Ad aprile 2026, secondo l’ultimo report Experian, gli under 30 sono l’unica fascia demografica in crescita su tutti i prodotti di credito monitorati. Prestiti personali +43% su base annua, Buy Now Pay Later +52%, mutui +38% e prestiti finalizzati +20%. Non quindi un picco stagionale, ma un cambio strutturale di chi accede al credito e di come lo fa.    Del resto, i dati di fine 2025 avevano già tracciato la direzione: crescita degli importi medi richiesti dalla Gen Z del +18,9% nella cessione del quinto (per una media di 14.293€), del +13,3% nei prestiti personali e del +20,1% nei prestiti finalizzati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

generazione z e credito cresce la fascia under 30 ma con strumenti insicuri
© Corrieretoscano.it - Generazione Z e credito: cresce la fascia under 30, ma con strumenti insicuri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multi SubHer Father Called Her a Demon. She Was a Nine-Tailed Fox.

Video ?Multi Sub?Her Father Called Her a Demon. She Was a Nine-Tailed Fox.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cessione del quinto e Generazione Z: fra gli under 30 cresce la rata in busta paga

Mutui e prestiti: i tassi salgono, ma la domanda di credito cresceNegli ultimi mesi, i tassi di interesse sui mutui e sui prestiti sono aumentati, ma al tempo stesso si registra un incremento nella richiesta di...

generazione z e creditoGenerazione Z e credito: cresce la fascia under 30, ma con strumenti insicuriBari, 03/06/2026 - Ad aprile 2026, secondo l'ultimo report Experian, gli under 30 sono l'unica fascia demografica in crescita su tutti i prodotti di credito monitorati. Prestiti personali +43% su base ... adnkronos.com

Credito al consumo, la Gen Z trascina la domanda: +10,2% nel 2025Un mercato vivace e in via di trasformazione. Dal credito al consumo in Italia arrivano molte conferme in un 2025 caratterizzato da un contesto economico complesso, ma anche la sostanziale novità di ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web