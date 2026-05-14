Nel 2025, gli under 30 hanno richiesto in media circa 14.293 euro con la cessione del quinto, registrando un aumento del 18,9% rispetto all’anno precedente. La crescita si evidenzia tra i giovani della Generazione Z, che scelgono questa forma di prestito e vedono aumentare la rata in busta paga. Questa tendenza si riflette in un incremento della domanda di finanziamenti tra gli under 30, mentre i dati indicano un aumento del valore richiesto rispetto all’anno precedente.

Nel 2025, gli under 30 hanno chiesto in media € 14.293,00 con la cessione del quinto, il 18,9% in più rispetto all’anno prima. Nessun’altra fascia d’età ha fatto un salto simile: né sui prestiti personali (+13,3%), né sui finalizzati (+20,1%). Il dato viene dall’ultimo Rapporto sui Prestiti di Segugio.it ed Experian Italia, un vero “passaggio di testimone” nel credito al consumo. Già nel 2024, del resto, le richieste di cessione del quinto erano salite del 26,3%, trainate proprio dalla fascia più giovane, con il mercato complessivo dei prestiti personali che ha chiuso il 2025 a +10,2%. Ma il dato aggregato nasconde la vera notizia: chi si muove di più sono i ventenni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cessione del quinto e Generazione Z: fra gli under 30 cresce la rata in busta paga

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